Cladiri emblematice iluminate in rosu de Ziua Europeana 112

Peste 30 de sedii ale autoritatilor publice centrale, judetene si locale, institutiilor de invatamant si de cultura, obiectivelor turistice si companiilor din Romania vor fi iluminate in rosu, in seara de 11 februarie a.c., de Ziua Europeana a Numarului de Urgenta 112. Prin acest demers, isi arata sustinerea pentru Serviciul de urgenta 112 care are misiunea de a salva viata, proprietatea si mediul. Impreuna, le reamintim cetatenilor ca sunand la 112 doar cand au urgente dam o sansa vietii.In ... citeste toata stirea