Cladirile neglijate din Sfantu Gheorghe, supraimpozitate cu pana la 400%

Proprietarii cladirilor neglijate din Sfantu Gheorghe vor plati impozite majorate cu pana la 400%, in urma unei decizii adoptate de Consiliul Local in sedinta din decembrie. Sase imobile degradate, care afecteaza aspectul urbanistic al orasului, au fost incluse in aceasta masura. Pentru proprietarii care au grija de imobilele lor, impozitul ramane la cota minima prevazuta de lege.Autoritatile au explicat, in trecut, ca unele cladiri sunt supraimpozitate cu 300%, iar altele cu 400% pentru ca ... citește toată știrea