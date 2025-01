CNAS: "Ghidul asiguratului" - informatii despre serviciile de sanatate, legislatie, drepturi si obligatii

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a lansat, miercuri, cea de-a treia editie a "Ghidului asiguratului", care are ca scop cresterea gradului de cunoastere a serviciilor oferite in cadrul sistemului de asigurari de sanatate si a modului de functionare a acestui sistem, sintetizand prevederile esentiale ale legislatiei din domeniu.Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, ghidul cuprinde informatii conform reglementarilor in vigoare la ora actuala despre calitatea de asigurat, ... citește toată știrea