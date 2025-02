CNMV: "Esti cool si daca citesti" - un club care aduce lectura aproape de adolescenti

La Colegiul National "Mihai Viteazul" din Sfantu Gheorghe, elevii pasionati de literatura se reunesc in cadrul clubului de lectura "Esti cool si daca citesti!". Urmatoarea intalnire, programata pe 20 februarie, va fi dedicata scriitoarei Narine Abgarian, autoare de origine armeana, inclusa in 2020 de The Guardian pe lista celor mai buni sase scriitori europeni contemporani. Cele doua romane vizate pentru dezbatere sunt "Din cer au cazut trei mere" si "Simon"."In ziua de azi, majoritatea ... citește toată știrea