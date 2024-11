CNMV: Parintii ce parere au despre situatia scolii?

La Colegiul National "Mihai Viteazul" (CNMV) din Sfantu Gheorghe, lucrarile de renovare au impus relocarea elevilor in diverse spatii temporare, o situatie care a afectat atat elevii, profesorii, cat si, implicit, parintii. Proiectul de reabilitare, preconizat initial sa dureze cateva luni, a fost marcat de intarzieri si procese, ceea ce a prelungit perioada de invatare in spatii provizorii. Ce spun parintii despre acest lucru? Cum ii influenteaza pe ei problema de la CNMV? Am aflat aceste ... citește toată știrea