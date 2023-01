CNPP: Aplicarea Deciziei nr. 650/2022 a Curtii Constitutionale a Romaniei, incepand cu luna februarie

In data de 28 decembrie 2022, in Monitorul Oficial nr.1262, a fost publicata Decizia nr.650 din 15 decembrie 2022 a Curtii Constitutionale a Romaniei prin care dispozitiile referitoare la contributia de asigurari sociale de sanatate cuprinse in OUG. nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, sunt neconstitutionale.In temeiul art. 147 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, incepand cu ... citeste toata stirea