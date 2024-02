Cod galben de vant in zone din 24 de judete, sambata si duminica

Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare Cod galben de vant valabila incepand de sambata seara in Banat, Crisana, sudul Transilvaniei, precum si in Carpatii Occidentali, Meridionali si de Curbura.Potrivit meteorologilor, in intervalul 10 februarie, ora 18:00 - 11 februarie, ora 8:00, in aceste zone vantul va sufla cu viteze in general de 55...65 km/h, iar la altitudini mari in zonele montane, rafalele vor depasi 90...100 km/h.Judetele marcate cu Cod galben sunt: Alba, ... citește toată știrea