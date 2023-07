Codul portocaliu de vijelii puternice de miercuri, 26 aprilie, a lasat urme in judetul Covasna. Pompierii covasneni au intervenit in cazul a noua arbori care au cazut la pamant, in urma vantului puternic. In unul dintre cazuri, un copac a cazut pe o masina, insa s-au inregistrat doar pagube materiale."In urma fenomenelor meteorologice manifestate sub avertizarea codului portocaliu de instabilitate atmosferica accentuata in cursul zilei de ieri (n. red. miercuri, 26 aprilie), ... citeste toata stirea