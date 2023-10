Primaria Sfantu Gheorghe a lansat, luni, o actiune de strangere de semnaturi online pentru sustinerea steagului municipiului, anulat de Inalta Curte de Casatie si Justitie pe considerentul ca nu este reprezentativ pentru toti locuitorii orasului, ci doar pentru comunitatea maghiara.Actiunea are loc la scurt timp dupa ce autoritatile locale au strans semnaturi prin intermediul unor standuri amplasate in mai multe puncte din oras si se desfasoara in paralel cu o colecta de semnaturi din usa in ... citeste toata stirea