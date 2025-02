Colonelul Gheorghe Daniel Predicioiu preia conducerea ISU Covasna pentru urmatoarele trei luni

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Mihai Viteazul" Covasna are, incepand cu 15 ianuarie a.c., un nou inspector-sef interimar. Colonelul Gheorghe Daniel Predicioiu a fost numit la conducerea institutiei. Acesta va ocupa functia timp de trei luni.Gheorghe Daniel Predicioiu, in varsta de 39 de ani, activeaza in cadrul ISU Covasna ca ofiter din 2009 si, din 2018 pana in ianuarie a.c., a fost prim-adjunct al inspectorului-sef col. Adrian Simtea.In cadrul unei conferinte de presa sustinute ... citește toată știrea