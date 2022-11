Com'ON Sepsi: Inca sase initiative vor fi implementate luna aceasta

Programul Com'ON Sepsi, initiat de autoritatile locale din municipiul Sfantu Gheorghe cu scopul de a incuraja implicarea activa a tinerilor in viata comunitatii locale, continua in aceasta luna cu ultimele sase proiecte, printre care o actiune de sensibilizare cu privire la persoanele cu dizabilitati, inaugurarea unui laborator de geografie renovat recent, concurs de teatru pentru tineret sau atelier de fabricare a coronitelor de advent. Anul acesta, fiecare initiativa a adus un plus ... citeste toata stirea