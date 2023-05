Asociatia Grup de Actiune Locala Sepsi a lansat un concurs de creatie vizuala care are ca obiectiv sensibilizarea comunitatii cu privire la promovarea acceptarii, a respectului fata de semeni, a convietuirii dintre etnii si a empatiei, dar si a combaterii mentalitatii discriminatoare. Castigatorul va primi un premiu in valoare de 5.000 de lei, iar lucrarea va fi afisata pe un panou publicitar. Inscrierile se fac pana pe 31 mai.Se accepta lucrari realizate prin diferite tehnici in format ... citeste toata stirea