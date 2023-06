Comisia Europeana a aprobat plata celei de-a doua transe din PNRR pentru Romania, de aproape 3 miliarde de euro."Comisia Europeana a aprobat plata celei de-a doua transe din PNRR pentru Romania, de aproape 3 miliarde de euro. Sunt bani europeni care vor contribui esential la modernizarea Romaniei in toate domeniile cheie, in special infrastructura, sistemul sanitar si cel educational. Am spus mereu ca Romania trebuie sa continue sa indeplineasca tintele si jaloanele din PNRR, pentru ca ... citeste toata stirea