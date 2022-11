Compensatii pentru consumatorii din Covasna afectati de avariile recente

Patru probleme aparute in statiunea Covasna, in perioada 23 - 25 noiembrie, au provocat o intrerupere de aproape 3 zile in urma careia casele din partea superioara a orasului au ramas fara apa."Astfel de intreruperi creeaza o multime de probleme pentru consumatori. In primul rand, dorim sa ne cerem scuze fata de persoanele afectate pentru cele intamplate. In perioada respectiva colegii nostri au lucrat continuu la remediere", a spus Kozsokar Attila, directorul Gospodarie Comunala SA.Prima ... citeste toata stirea