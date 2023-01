Comuna Barcani isi infiinteaza serviciu pentru gestionarea cainilor fara stapan

Problema cainilor fara stapan este prezenta si la Barcani, motiv pentru care, in cea mai recenta sedinta de Consiliu Local, care a avut loc vineri, 13 ianuarie, s-a aprobat infiintarea serviciului de gestionare a cainilor fara stapan. Edilul Nicolae Pastor a spus, pentru redactia noastra, ca in localitate sunt in jur de 20 de caini ai strazii.Nicolae Pastor este de parere ca un astfel de serviciu ar trebui sa fie infiintat in toate localitatile."Serviciul pentru gestionarea cainilor fara ... citeste toata stirea