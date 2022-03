Comuna Barcani se infrumuseteaza prin plantarea unor mesteceni

In Comuna Barcani au fost si vor fi plantati in continuare, pana la finalul anului, 350 de mesteceni pe partile laterale ale unor drumuri, a declarat, pentru Observatorul de Covasna - CovasnaMedia.ro, primarul localitatii, Nicolae Pastor. Pe langa faptul ca prin acest demers comuna va prinde alta "culoare", sunt ajutate si doua afaceri locale care activeaza in domeniul de amenajare gradini si spatii verzi."Am inceput aceasta actiune de plantare deoarece vreau ca noi, locuitorii, dar si cei ce ... citeste toata stirea