Comuna Brates ar putea primi 12 milioane de lei pentru modernizarea strazilor

In cadrul Programului National de Investitii (PNI) "Anghel Saligny", comuna Brates ar putea primi 12 milioane de lei pentru modernizarea unor strazi din localitate. Astfel, vor fi investitii peaEuro< aproximativ 35-40% dintre strazile comunei, a spus, pentru CovasnaMedia.ro si Observatorul de Covasna, primarul Tanczos Ferenc-Szabolcs."Noi, in proiectul pe care initial l-am facut si l-am depus la Ministerul Dezvoltarii, am inclus strazile din toata comuna, pentru toate cele trei sate. Valoarea ... citeste toata stirea