Comuna Ozun: ce a reusit sa faca primaria si ce provocari are in 2025

Finalizarea podului de peste Raul Negru a fost cea mai mare realizare a anului trecut pentru Primaria Ozun, spune primarul Bordas Eniko. In 2025, autoritatile locale isi propun sa duca la bun sfarsit doua proiecte mari: reteaua inteligenta de gaze si gradinita cu program prelungit, a carei constructie a fost intarziata de probleme cu fostul executant.Podul care leaga Santionlunca de terenurile agricole aflate peste Raul Negru a fost inaugurat in luna decembrie a anului trecut. Investitia are ... citește toată știrea