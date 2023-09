Casa Judeteana de Pensii Covasna anunta prelungirea termenului de incheiere a contractelor de asigurare sociala in vederea obtinerii pensiei pentru limita de varsta, pana la data de 31.12.2024.Astfel, aducem la cunostinta celor interesati, urmatoarele:- OUG.70/31.08.2023 intra in vigoare la data de 01.09.2023.- Incheierea contractului de asigurare sociala in temeiul prevederilor OUG.163 din 2020, cu modificarile ulterioare, poate fi solicitata pana la data de 31.12.2024. Perioada pentru ... citeste toata stirea