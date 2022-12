Comunicat privind ajutorul financiar care se acorda, in anul 2023, pensionarilor cu venituri mai mici de 3.000 de lei

Ajutorul financiar reglementat prin OUG nr. 168/2022 se plateste pensionarilor sistemului public de pensii si beneficiarilor de drepturi prevazute de legi cu caracter special platite de casele teritoriale de pensii, care au domiciliul in Romania si ale caror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 3.000 de lei.Categoriile de venituri care se au in vedere la acordarea ajutorului financiar sunt urmatoarele:veniturile din pensii acordate in sistemul public de pensii, platite in luna ... citeste toata stirea