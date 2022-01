Comunicat referitor la transmiterea electronica a documentului de informare cu privire la sumele platite prin intermediul Caselor Teritoriale de Pensii

Casa Judeteana de Pensii Covasna informeaza persoanele care incaseaza pensiile in cont curent sau in contul de card, respectiv care primesc taloanele mov de pensie, ca vor putea opta pentru transmiterea acestor documente in format electronic, in contul online deschis pe Portalul CNPP sau pe email.Persoanele care doresc transmiterea documentului de informare, trebuie sa detina un cont in Portalul CNPP.In cazul persoanelor care detin cont, procedura ... citeste toata stirea