Camera de Comert si Industrie (CCI) Covasna va premia, luna viitoare, cele mai performante firme din judet, in cadrul unui eveniment ce va cuprinde, printre altele, un recital de harpa si un spectacol de dans cu flacari.Presedintele CCI Covasna, Edler Andras a declarat miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca Gala Topul firmelor din judetul Covasna va avea loc in data de 5 octombrie a.c, de la ora 18, la Panorama Event Hall, iar in cadrul acesteia vor fi premiate 917 firme dintre cele ... citeste toata stirea