Concerte Delia si Cargo pe Scena Principala de la Zilele Sfantu Gheorghe

Organizatorii Zilelor Sfantu Gheorghe au anuntat miercuri programul Scenei Principale la editia din acest an a evenimentului, dar si informatii despre targul care va fi organizat la sfarsitul lunii aprilie. Astfel, printre artistii care vor concerta in Piata Centrala se numara Delia, unul dintre cei mai populari artisti din showbizul romanesc, dar si trupa rock Cargo. In conferinta de presa care a avut loc la Gado Gourmet Bistro, coordonatorul de programe al evenimentului, Knop Ildiko, si ... citeste toata stirea