Concursul "Prevenirea violentei psihologice (bullying)" si-a desemnat castigatorii

Scoala Gimnaziala nr. 1 Zabala a fost desemnata castigatoare la concursul demarat in cadrul Proiectului pentru reducerea violentei fizice si psihologice din unitatile de invatamant preuniversitar - etapa judeteana.Odata cu inceperea semestrului II al anului scolar in curs, Inspectoratul de Politie Judetean Covasna, in colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean Covasna, a demarat Proiectul pentru reducerea violentei fizice si psihologice din unitatile de invatamant preuniversitar de pe raza ... citeste toata stirea