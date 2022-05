Condamnari definitive in dosarul Colectiv

Fostul primar al Sectorului 4, Cristian Popescu-Piedone, in prezent edil al Sectorului 5, a fost condamnat definitiv, joi, de Curtea de Apel Bucuresti la 4 ani inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in legatura cu tragedia din octombrie 2015 de la clubul Colectiv, in urma careia au decedat 65 de persoane.Initial, la instanta de fond - Tribunalul Bucuresti - Piedone primise 8 ani si 6 luni de inchisoare cu executare, insa judecatorii de la CAB au admis, joi, ... citeste toata stirea