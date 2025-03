Conducerea Camerei de Comert si Industrie Covasna considera ca "ordinul Piedone" excede legea

Conducerea Camerei de Comert si Industrie (CCI) Covasna considera ca initiativa Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) aflata in transparenta decizionala, care prevede obligativitatea operatorilor economici de a informa consumatorii cu privire la adaosul comercial aplicat excede cadrul legal, amplifica birocratia si, nu in ultimul rand, "incita la ura".Presedintele CCI Covasna, Edler Andras, a declarat, vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca nu intelege in ce fel ... citește toată știrea