Conducta de apa din Sancraiu a fost inlocuita

COMUNICAT DE PRESA. Gospodarire Comunala SA a inlocuit conducta principala care provoca probleme frecvente la Sancraiu, localitate apartinatoare comunei Ilieni. In ultimii doi ani, numarul defectiunilor a crescut considerabil: in 2023, conducta a fost reparata de 11 ori, iar in acest an de 20 de ori. Situatia a fost agravata de faptul ca noile defectiuni apareau frecvent in locurile deja reparate, aproape mereu in aceleasi zone."Furnizarea apei este responsabilitatea noastra, la fel si ... citește toată știrea