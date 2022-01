Consilierii judeteni vor sa doneze cate 1.000 de lei din indemnizatii pentru Comandau

Consilierii judeteni vor dona 32.000 de lei pentru reconstructia locuintelor de la Comandau, distruse de incendiul izbucnit duminica trecuta. Fiecare consilier a fost de acord sa acorde 1.000 de lei din indemnizatie pentru acest scop.Intentia de a face aceasta donatie a fost anuntata in cadrul sedintei ordinare a Consiliului, organizata joi, 27 ianuarie, la Sita Buzaului. Atunci, presedintele CJ a transmis in sala o lista in care a cerut consilierilor care sunt de acord sa ofere cate 500 de ... citeste toata stirea