Consiliul consultativ Sfantu Gheorghe: deschidere sau manipulare?

In toamna acestui an, viitorul Consiliu Local Sfantu Gheorghe isi va incepe noul mandat fara opozitie, deoarece niciunul dintre partidele romanesti nu a reusit sa obtina vreun loc la masa deciziilor. In acest context, primarul Antal Arpad, recent reales cu un scor foarte mare, a propus, imediat dupa anuntarea rezultatelor, infiintarea unui consiliu consultativ, menit sa includa reprezentanti ai formatiunilor politice PSD, USR si PNL. Propunerea a starnit opinii si reactii dintre cele mai ... citește toată știrea