Consiliul Judetean a demarat in acest an lucrari la sapte poduri

Consiliul Judetean (CJ) Covasna a construit sau a reabilitat 24 de poduri in ultimii 12 ani, iar anul acesta a demarat lucrarile la alte sapte poduri, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, presedintele institutiei, Tamas Sandor."Avem in proprietatea judetului si in gestionare peste 80 de poduri, dintre care, in ultimii 12 ani, am construit 13 poduri noi in locul podurilor demolate. De asemenea, am reconstruit in ultimii 12 ani 11 poduri si sunt in constructie, am inceput anul asta deja, ... citește toată știrea