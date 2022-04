Consiliul Judetean a publicat lista proiectelor care primesc finantare nerambursabila in 2022

Anul acesta, 459 de proiecte vor primi finantare din partea Consiliului Judetean Covasna. In urma apelului lansat de institutie, au fost depuse 486 de cereri pentru finantare, de catre diverse ONG-uri si unitati de cult. In cadrul sedintei de consiliu, din data de 1 aprilie 2022, au fost adoptate hotararile privind finantarile nerambursabile."Cererile de finantare au fost evaluate, iar acum am si adoptat hotararile necesare pentru a aloca aceste finantari. Fondul total pentru aceste proiecte ... citeste toata stirea