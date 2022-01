Consiliul Judetean al Elevilor Covasna sustine greva de avertisment a profesorilor din judet

Intr-o declaratie pentru Observatorul de Covasna - CovasnaMedia.ro, presedintele Consiliului Judetean al Elevilor (CJE) Covasna, Marian Calcea a spus ca structura pe care o conduce sustine greva de avertisment pe care o vor tine miercuri, 19 ianuarie, profesorii covasneni, in intervalul orar 11:00-13:00. In acelasi timp, acesta spune ca si elevii pregatesc un demers in legatura cu decizia de crestere a pragului de acordare a burselor de merit."Sustinem cu tarie greva profesorilor de miercuri, ... citeste toata stirea