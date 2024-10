Consiliul Judetean Covasna si-a votat cei doi vicepresedinti

Pentru prima data in istoria Consiliului Judetean Covasna, o femeie a fost aleasa in functia de vicepresedinte. Kondor Agota, impreuna cu Henning Laszlo-Ianos, au fost votati in unanimitate in cadrul unei sedinte extraordinare, astazi, 28 octombrie a.c.Dupa vot, Tamas Sandor, presedintele CJ Covasna, a subliniat rolul esential al lui Henning Laszlo-Ianos: "Este un stalp sigur si important, garantul functionarii institutiei noastre, de cand suntem impreuna, de 16 ani".In ceea ce o priveste ... citește toată știrea