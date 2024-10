Consiliul Judetean - printre cei mai mari angajatori din judet

Consiliul Judetean (CJ) Covasna se numara printre cei mai mari angajatori din judet, avand in prezent peste 1.930 de angajati, afirma presedintele institutiei, Tamas Sandor.Potrivit acestuia, in cele 13 institutii si firme subordonate Consiliului Judetean lucreaza la ora actuala 1.936 de persoane, cei mai multi in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe si in sistemul de protectie sociala."Avem 1.936 angajati, nu in cadrul consiliului, ci in toate cele 13 institutii si ... citește toată știrea