Consiliul Judetean pune deoparte 2 milioane de lei pentru Culte

Consiliul Judetean Covasna a decis, odata cu adoptarea bugetului pe anul 2022, ca programul destinat finantarii nerambursabile a cultelor va primi mai multi bani anul acesta. Astfel, pentru concursul de proiecte ce urmeaza sa fie lansat in perioada urmatoare, bisericile vor putea accesa pana la 2 milioane de lei."Anul acesta vom aloca pentru culte doua milioane de lei. Anul trecut am avut 1,5 milioane de lei. Am ridicat aceasta suma cu 33%", a spus presedintele CJ, Tamas Sandor, joi, la ... citeste toata stirea