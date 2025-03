Consiliul Local Sfantu Gheorghe a adoptat cel mai mare buget din istoria orasului

Intrunit in sedinta extraordinara, Consiliul Local Sfantu Gheorghe a adoptat joi, 13 martie, bugetul local pentru acest an, in valoare de 378 de milioane de lei, fiind cel mai mare buget din istoria orasului.Intr-o conferinta de presa, primarul Antal Arpad a detaliat principalele capitole prevazute in buget privind investitiile, educatia, sportul sau diverse proiecte europene."Este cel mai mare buget din istoria orasului, un buget in care nu apar totusi niste investitii foarte importante ... citește toată știrea