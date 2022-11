Consiliul Local Sfantu Gheorghe va finanta o parte din concertul Zdob si Zdub de Ziua Nationala

Consiliul Local al municipiului Sfantu Gheorghe a stabilit in sedinta de joi, 24 noiembrie, ca va contribui cu suma de 50.000 de lei pentru organizarea concertului Zdob si Zdub, unul dintre evenimentele care marcheaza Ziua Nationala a Romaniei in judetul Covasna.Cu alte cuvinte, autoritatile locale au fost de acord sa incheie un parteneriat cu Asociatia Pentru o Noua Perspectiva Sociala si Economica in Comunitate, cunoscuta si ca Asociatia Pentru Comunitate (APC), si sa contribuie cu suma de ... citeste toata stirea