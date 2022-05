Construirea primei parcari etajate din Sfantu Gheorghe a inceput in acte

Consiliul Local Sfantu Gheorghe a aprobat studiul de fezabilitate care sta la baza construirii unei parcari etajate in strada Nicolae Iorga. Acest lucru inseamna ca sunt stabilite primele detalii privind viitoarea investitie care se va situa in zona statiei de microbuze, in locul cunoscut ca sediul MultiTrans, in zona pietei agroalimentare.Referatul de aprobare alaturat proiectului de hotarare adoptat joi, 5 mai, de consilierii locali intruniti in sedinta extraordinara arata ca viitoarea ... citeste toata stirea