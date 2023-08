Inspectoratul de Politie Judetean Covasna, prin structura de prevenire a criminalitatii, deruleaza campania informativ-preventiva cu privire la consecintele pe care le are apelul fals la 112, destinata atat copiilor, cat si adultilor.Apelurile abuzive la numarul 112 pot influenta negativ eficienta interventiei serviciilor de urgenta si pot pune in pericol viata si bunurile persoanelor care se regasesc in situatii pentru care interventia acestora este imperios necesara.Prin urmare, ... citeste toata stirea