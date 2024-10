Continua campania de apeluri telefonice "spoofed" in care atacatorii se prezinta drept angajati ai unor institutii publice

Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC) avertizeaza asupra continuarii unei campanii de apeluri telefonice "spoofed" in care atacatorii se prezinta drept angajati ai unor institutii publice sau autoritati."Atacatorii contacteaza victimele folosind un numar de telefon care pare a fi asociat cu o institutie publica. In realitate, numarul afisat nu este cel real, ci este falsificat printr-o tehnica numita spoofing. Aceasta implica folosirea tehnologiei Voice over IP (VoIP) pentru ... citește toată știrea