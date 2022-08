Continua demersurile autoritatilor de la Reci pentru reabilitarea lacului

Autoritatile locale au reusit pana in acest moment sa cumpere trei terenuri din jurul lacului din Reci. Urmeaza sa mai fie achizitionate inca cinci terenuri, pentru ca demersurile de punere a lacului pe harta turistica a judetului si a tarii sa ajunga in urmatorul punct, a spus, pentru CovasnaMedia.ro si Observatorul de Covasna, primarul Dombora Lehel."Deci am inceput sa cumparam terenurile de pe malul lacului. Cum am mai declarat, numai lacul este al nostru, si o fasie de un metru, un metru ... citeste toata stirea