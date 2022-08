Continua modernizarea retelei de iluminat public si de trotuare in Sfantu Gheorghe

Are loc introducerea in subteran a retelei electrice in mai multe zone ale orasului, dar se lucreaza si la asfaltarea unor trotuare si parcari.Ca parte a modernizarii retelei de iluminat public din Sfantu Gheorghe, cablurile electrice vor fi ingropate si vor fi instalati stalpi de iluminat cu corpuri de iluminat cu consum redus de energie pe urmatoarele strazi: Aleea Harniciei, Aleea Avantului, Aleea Prieteniei, strada Crangului, strada Csaszar Balint, Aleea Textilistilor, strada Banki Donat, ... citeste toata stirea