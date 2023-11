Ce nereguli au gasit autoritatileControalele derulate in ultimele luni de cele opt autoritati care au competente in domeniul verificarii statiilor de alimentare cu GPL au scos la iveala peste 200 de nereguli si deficiente. Au fost aplicate astfel amenzi in valoare totala de peste 421.000 de lei. In cinci cazuri, licentele de functionare au fost suspendate temporar.Bilantul controalelor arata 207 nereguli si deficiente inregistrate, cinci societati cu autorizatiile de functionare suspendate ... citeste toata stirea