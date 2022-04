Copii maghiari din tot judetul, printre castigatorii unui concurs de literatura in limba romana

Miercuri, la Biblioteca Judeteana "Bod Peter" din Sf. Gheorghe, a avut loc finala concursului de popularizare a cititului, "Aventurile lecturii", la care au participat elevi din mai multe scoli gimnaziale, atat din municipiu, cat si din localitati precum Comandau, Zagon sau Belin. Concursul s-a desfasurat in limba romana, iar ceea ce a fost cu adevarat impresionant a fost numarul mare de copii maghiari, veniti sa concureze cot la cot cu copiii romani.Intr-o lume in care copiii sunt in numar ... citeste toata stirea