Copiii de azi, adultii de maine, invata despre generozitate si bucuria de a darui

Elevii a doua clase Step by Step de la Colegiul National "Mihai Viteazul" din Sfantu Gheorghe au experimentat voluntariatul in cadrul unui proiect de suflet, "Daruind aducem zambete. Fii voluntar!". In parteneriat cu prescolari de la gradinita "Prichindel" din Intorsura Buzaului, au daruit impreuna bani, pachete, dar mai ales bucurie celor 20 de copii orfani sau cu dizabilitati de la Casele Familiale din Intorsura Buzaului.Ideea i-a venit Gabrielei Ola-Prundar, invatatoare la clasa a II-a ... citeste toata stirea