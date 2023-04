Elevii de clasele a II-a, a III-a si a IV-a de la Scoala Gimnaziala "Nicolae Russu", din Sita Buzaului, au plantat marti, 25 aprilie, in jur de 230 de puieti, impreuna cu angajati ai Ocolului Silvic. Plantarea a avut loc in zona cunoscuta ca "Dealul cu mesteceni".Actiunea a fost organizata cu ocazia "Saptamanii Verzi", pe care scoala o are programata in aceasta perioada."Saptamana Verde este un alt prilej de a ne dedica mediului. Ne-am bucurat ca am reusit printr-un parteneriat cu Ocolul ... citeste toata stirea