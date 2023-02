"Copiii rad de 400 de ori pe zi, adultii de doar 10-15 ori"

Cat costa fericirea? Cat ne costa sa radem? Raspunsul este simplu. Nu ne costa nimic. Dar cat oferi printr-un ras sanatos sau un zambet celor din jurul tau si, in primul rand, propriei persoane? Totul. Rasul inseamna fericire si sanatate. Si, nu-i asa?, sa fie sanatate, "ca-i mai buna decat toate"! In data de 8 februarie celebram Ziua Internationala a Rasului si a Fericirii. Si, daca inca nu ai ras azi, te invitam sa constientizezi cat de important este rasul in viata ta si a tuturor si sa razi ... citeste toata stirea