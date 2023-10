Un copil de 4 ani a fost accidentat luni de o autoutilitara care se deplasa dinspre Ladauti spre Barcani. Minorul a avut nevoie de ingrijiri medicale, iar soferul sa ales cu dosar penal pentru vatamare corporala din culpa."In data de 09 octombrie 2023, in jurul orei 13:00, politistii din cadrul Politiei Orasului Intorsura Buzaului au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier pe DC 22, in localitatea Ladauti.Un barbat de 52 de ani, in timp ce conducea o autoutilitara pe DC ... citeste toata stirea