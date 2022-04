Un copil in varsta de 7 ani a decedat joi, in urma unui accident rutier petrecut pe DN13E, in Araci. Minorul a fost lovit de o masina in timp ce traversa strada printr-un loc nepermis, informeaza IPJ Covasna."La data de 7 aprilie a.c., in jurul orei 12.00 politistii din cadrul Politiei Municipiului Sfantu Gheorghe au fost sesizati prin apel 112 despre faptul ca, in localitatea Araci, pe D.N.13E, a avut loc un ... citeste toata stirea