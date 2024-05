Copil de 7 ani, ranit in timp ce traversa strada

Un copil in varsta de 7 ani a ajuns miercuri la spital, dupa ce a fost accidentat de o masina, in timp ce traversa strada prin loc nepermis. S-a intamplat in Ilieni.Accidentul a avut loc in 22 mai, in jurul orei 16:00, pe DJ 112."Din verificarile politistilor a rezultat ca un barbat de 39 de ani, care conducea un autoturism pe DJ 112, dinspre Dobolii de Jos spre Sfantu Gheorghe, s-a angajat in depasirea unui autobuz stationat, moment in care a surprins si accidentat un minor de 7 ani, care ... citește toată știrea